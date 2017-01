Paides mattus ilutulestik osaliselt udupilvedesse

Ilutulestikufirma Arnika pürotehnik Janek Roosman selgitas, et nad jõudsid Paidesse ilutulestikku paigaldama tund aega enne keskööd. «Laskmisala piiramiseks turvalintidega ja laskemoona valmis sättimiseks kulus kokku 45 minutit,» täpsustas ta.

Roosman lisas, et selline tunnine ajavaru on tavaliselt piisav, et kõik suureks aastavahetuse taevailuks valmis panna.

Seekord lasti ilutulestik õhku Paide Väike-Aia tänava ääres asuvalt haljasalalt, mis jääb Järva Teataja toimetuse ja Paide muusikakooli vahele.

Roosman tunnistas pärast ilutulestikku, et kõik sujus hästi, kuid kõrgemad finaalipaugud mattusid osaliselt udupilvedesse ega olnud ehk nii hästi nähtavad. «Tellitud pidu ja pillerkaar taevas kestis täpselt viis minutit,» märkis ta.

Paide linnavalitsuse avalike suhete spetsialist Maarit Nõmm ütles, et ilutulestik telliti Arnikalt ligikaudu 3000 euro eest. See koosnes 24 osast, õhku paiskus 3850 tähepommi ja efektid ulatusid 30 kuni 180 meetri kõrgusele.