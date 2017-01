Teisipäevase Järva Teataja tutvustus

* Järvamaal koduvägivalla tõttu kannatanud naistele kolm aastat majutus- ja nõustamisteenust osutanud Järva naiste tugikeskuse asemel teeb uuest aastast seda mittetulundusühing Eluliin.



* Laupäeval kell 13.53 olid Vao kaupluse müüjal Janne Pihlakul silmad veekalkvel. «Nüüd jõuab päriselt kohale,» sõnas ta kauplusele pilku heites. Kell 14 sulges Pihlak seitse kuud töökohaks olnud poe uksed ja hakkas siis põrandat pesema.

Enne veel kinnitas Pihlak aknale kollase sildi, mille järgi kauplus on suletud ja lähim ostukoht asub Koerus. Sinna on mööda kolm aastat tagasi valminud kergliiklusteed kolm-neli kilomeetrit. Neli aastat tagasi valminud suure Konsumi kõrval on Koerus kauplusi veelgi.



* Et laudas oleks sama palju lehmi kui headel aegadel, avataks uusi kauplusi ning uute akende ja ustega elumajade ümber on läbimõeldud ja hoolitsetud haljastus – nii võib kokku võtta maakonna ettevõtjate uue aasta soovid. Poliitikutelt ootavad nad lubaduste täitmist ja maksuerisusi mikroettevõtjatele, murelikuks teeb kära alkoholimüügi ümber ja teguviis, kus esmalt antakse lubadusi ja alles siis hakatakse otsima katteallikaid.



* Eelmise reede õhtul peetud aastavahetuspeol kuulutati välja Kareda valla kümnes aasta naine ja õige mees.

Et järgmise aasta samal ajal on Kareda vald osa Järva vallast, siis oli peol viibinud volikogu liikmete hinnangul tõenäoline, et sellise nimega tunnustust jagati viimast korda. See oli ka põhjus, miks õige mehe tiitli pälvis kaks meest.



* Läinud aastal tootis Paide koostootmisjaam rekordkogus soojust ja elektrit.

Eesti Energia meediasuhete juht Kaarel Kuusk andis teada, et Paide linna soojaga varustav koostootmisjaam tootis 2016. aastal 43,5 gigavatt-tundi soojusenergiat, mida on 37 protsenti rohkem kui aasta eest. Elektrit tootis Paide koostootmisjaam 12 kuuga 7,7 gigavatt-tundi ehk 65 protsenti rohkem kui 2015. aastal.



* Kuigi aasta viimastel päevadel Tartus peetud aastalõputurniiril ei õnnestunud Premiumi liigas mängival Paide linnameeskonnal parimat tulemust korrata, liiguvad asjad 4. märtsil algava hooaja suunas plaanipäraselt.