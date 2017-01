Linnameeskonna read said taas täiendust

„Paide Linnameeskond on väga ambitsioonikas klubi, kel tuleviku osas suured eesmärgid. Nii tingimused ja mängijate vaheline läbisaamine on väga hea ja kogu protsess - nii väljakul kui sellest väljaspool - väga professionaalne. Minu tänavuse aasta eesmärk on mängida põhikoosseisus, realiseerida oma potentsiaal ja võita Premium liigas võimalikult palju mänge. Paide usaldab mind ja arvestab minuga ning omaltpoolt teen kõik, et aidata uuel klubil liikuda eesmärkide poole," kommenteeris noor mängumees ise.

"Peatreener Zahovaikol on õige lähenemine mängijatele. Nii mul kui ka teistel poistel on olnud väga huvitav temaga tööd teha. Ta on nõudlik, karm ja samal ajal väga hooliv – nagu isa. Tal on kõik omadused olemas, et saada parimaks treeneriks! Teen kõik selleks, et teenida tulevikus koondisekutse – ma teen selle ära!,“ lisas ta veel.

Peatreener Vjatšeslav Zahovaiko sõnul on Edgar Tur noor, kiire ja kreatiivne ääreründaja, kelle suurimaks trumbiks on palliga mäng ründekolmandikus. "Oleme alustanud ettevalmistust hooajaks tavapärasest intensiivsemalt ja on näha, et kohanemine võtab aega. Kui kõik läheb aga plaanipäraselt, siis on Edgar mängija, kes on võimeline kõiki üllatama juba aastal 2017,“ märkis ta.

Paide Linnameeskonna jaoks on Tur märtsis algava Premium liiga hooaja eel viiendaks täienduseks. Detsembris liitusid Paidega Sten-Marten Vahi, Tristan Koskor, Henri Hanson ja Andre Frolov.