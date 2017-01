Verekeskus kutsub Türile verd annetama

„Meil on suur rõõm üle poole aasta taas tulla Türile, kus on mõnus ja ühtne doonorite kogukond, kes on alati meie doonoripäevi usinalt külastanud. Täname kõiki 2016. aastal verd loovutanud inimesi ning soovime tegusat ja rõõmurohket uut aastat. Meie verevarud vajavad kindlasti ka 2017. aastal täiendamist,“ sõnas Põhja-Eesti regionaalhaigla verekeskuse doonorluse arendusjuht Ülo Lomp ja toonitas: „Kõik endast ja teistest hoolivad inimesed on väga oodatud häid tegusid tegema!“

Viimati käis Regionaalhaigla verekeskus Türil sügisel, 8. septembril ning siis külastas doonoripäevi 59 inimest, tervislik seisund lubas verd loovutada 53 doonoril ning kogusime ligi veerandsada liitrit hinnalist nestet.

Doonoriks sobib terve, puhanud ja söönud ning vähemalt 50 kg kaaluv inimene vanuses 18–60 eluaastat, kes on Eesti Vabariigi kodanik või elanud Eestis elamisloa alusel üle ühe aasta. Verekeskus julgustab doonoreid verd loovutama regulaarselt, kolm-neli korda aastas. Minimaalne kahe vereloovutamise vaheline aeg peab olema 60 päeva, naistel soovituslikult 90 päeva.