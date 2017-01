Kitsikuses lastele saab veel tervisetooteid annetada

Sihtasutuse Dharma juhatuse esimees Tarmo Keskküla ütles, et Eestis on kahjuks jätkuvalt tuhandeid lapsi, kelle perede majanduslik olukord ei võimalda sageli isegi igapäevast täisväärtuslikku toitu osta, rääkimata kasvava organismi tervise seisukohalt vajalikest toodetest. «Dharma tugiisikute ja BENU Apteegi koostöös oleme detsembris ja jaanuari alguses kogunud enam kui 160 apteegis üle Eesti heade inimeste annetusi, et anda elementaarse koduapteegi kaudu oma panus enam kui 600 kitsikuses elava lapsele tervise edendamisse,» lausus ta.

Ka Järvamaal on apteeke, kust on võimalik soetada kuni 7. jaanuarini «Tee head» märgisega kampaaniatooteid, kokku kuues – kahes Paide apteegis ning Türil, Väätsal, Järva-Jaanis ja Aravetel.

Kitsikuses peredele mõeldud tervisetootede hulgast leiab erinevat kaupa immuunsussüsteemi tõstvatest vahenditest kuni muu koduapteegis vajalikuni välja nagu näiteks külmasiirupid, raviteed, plaastrid ja haavahooldusvahendid.

«Majanduslik kitsikus ei võimalda sageli puudustkannatavatel peredel lubada endale tervisetooteid ega kahjuks tihti ka elementaarseid koduapteegi esmatarbevahendeid,» ütles BENU apteekide jaemüügijuht Kaidi Kelt. «Seetõttu koostasime terviseasjatundjate ja apteekrite soovituste põhjal valiku toodetest, mis on vajalikud just lastele ja nende peredele.»

Kogutud annetused toimetatakse pärast 7. jaanuari heategevusfondi Dharma maakondlike tugiisikute abiga abivajajateni.