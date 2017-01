Neljapäevase Järva Teataja tutvustus

* «See rong on läinud!» kinnitasid Paide linna juhid täpselt kaks aastat tagasi, kui selgus, et haridusministeerium pole nõus riigigümnaasiumi Posti tänavale rajama. Eile arutasid ministeeriumi ametnikud ja linnajuhid jälle raekojas, ehk peaks riigigümnaasium kutsehariduskeskuse asemel asuma siiski Posti tänaval.

Natuke pärast seda, kui riigis tuli võimule uus koalitsioon, hakkasid Paide poliitikud lootma, et nüüd on võimalik toonane otsus ümber pöörata ja gümnaasium siiski Posti tänavale rajada. Möödunud aasta viimasel tööpäeval kogunesidki linnavolikogu fraktsioonide juhid koostama ministeeriumile pöördumist sooviga näha tulevast riigigümnaasiumi Posti tänaval.

Eile Paides viibinud haridus- ja teadusministeeriumi koolivõrgu juhi Kalle Küttise ütlust mööda oligi peetud koosoleku põhjus üheskoos arutada, kuidas riigigümnaasiumiga edasi minna.



* Ühel Türi peatänava äärse maja aknal on detsembrist silt «Avatud pitsa-pasta», Soomest kodukohta naasnud omanik lubab, et veel sel kuul saab siin mekkida ka Eestis vähem tuntud rebitud sealihast tooteid.



* Eelmise aasta viimasel nädalal pöördus Järvamaal haigestumise tõttu arsti poole 162 inimest, mida on üle kolmandiku rohkem kui nädal varem. Gripidiagnoosi on kahe nädala jooksul saanud neli inimest. Väätsa perearst Signe Lieberg praegu töötunde ei loe ega nädalapäevi vaata, nii võttis ta patsiente võttis ka 31. detsembril ja 1. jaanuaril. «Töö juures saan neid paremini aidata kui koduvisiidil,» põhjendas ta.



* «Mul on maailma parim töö!» ütles kohalik noormees, Valgehobusemäe suusa- ja puhkekeskuse lumelauasõiduhuvilisest spordiinstruktor Kristofer Kallas. «Mäele lumelauatama tuleksin ma ju nii ehk naa. Nüüd on nii, et hommikutundidel, mil on vaiksem, saan ise mäest alla lasta. Kolm korda nädalas on õhtuti ka trennid,» selgitas ta. Kallase tähelepanekut mööda kogub lumelauasport ja trikisuusatamine endiselt populaarsust. Oma osa on selles meie tuntud sportlastel, näiteks Kelly Sildarul.



* Homme on rahvakalendri järgi kolmekuningapäev, mis on märk, et pühad on läbi ning on õige aeg jõulu- ja näärikuused toast välja viia. Suuremate kortermajade juures võib juba märgata, et inimesed lähevad enamasti lihtsama vastupanu teed ja kuhjavad kuused lihtsalt prügikastide kõrvale, kust need lõpuks minema veetakse.

Mõni omavalitsus korraldab kuuskede kogumist, rahvas saadab jõuluaja ära laulu ja tantsuga, aga kuuskedest saavad võimsad tuleskulptuurid või lõkked.