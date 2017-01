Aasta naiskodukaitsja tuleb metsausku naiste seast

Aasta naiskodukaitsjaks kuulutati Kristlin Kõrgesaar Järva ringkonnast. Aasta kaitseliitlane tuleb aga Lääne malevast (Marko Reisel).

2016. aasta parim kaitseliitlane ja naiskodukaitsja said atraktiivse rändauhinna. Kaitseliidu ülema, kaitseministri ning kaitseväe juhataja hinnalised kingitused said kõik tiitlile esitatud nominendid.

Aasta kaitseliitlast ja naiskodukaitsjat valiti seitsmendat korda. Tänavu oli aasta kaitseliitlase nominente 14 ning aasta naiskodukaitsja nominente 15.

Aasta kaitseliitlase nominent Järvamaal oli Vallo Tamme.

Kristlin Kõrgesaar (Naiskodukaitse Järva ringkond) – Ta on naiskodukaitsja, kes suudab kiirelt reageerida igas olukorras. Tema ettevõtlikkus ning õhinapõhine juhtimine kanduvad edasi ka teistele liikmetele. Julge pealehakkamine, kogemused ja motiveeritus on sõnad, millega kaaslased teda iseloomustavad. Ta on väga hea meeskonnaliige – arvestab kõigiga, märkab abivajajat ja annab endast alati maksimumi.