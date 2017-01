Valgehobusemäele kerkis lumelauakrossi rada

Ivar Kruusenberg kurtis, et Eestis pole lumelauakrossi harrastajatel kuigi palju kohti, kus heal tasemel treenida. «Suurem osa suusakeskuseid on orienteeritud kommertsile seades esmatähtsaks tavakülastajate vajadused. Sportlastele vastutulek on teisejärguline,» põhjendas ta.

Seni on lumelauakrossi harrastajad saanud harjutada Kuutsemäel, kus on lubatud neil heade lumeolude korral omale rada ehitada. «Rahvusvahelisteks võistlusteks on vaja paratamatult kodustelt nõlvadelt kolida suurematele mägedele, kus on hoopis teised võimalused,» kommenteeris Kruusenberg.

Nii treenist temagi terve eelmise talvehooaja Ameerika Ühendriikides Californias sealse lumelauakrossi klubi juures. «Nii rahastuse kui ka perekondelike põhjuste tõttu veedan tänavuse talve Eestis ja nii hakkasingi otsima võimalusi, kus saaks siin heal tasemel treenida,» selgitas ta.

Kruusenberg kiitis Valgehobusemäe suusa- ja puhkekeskust eesotsas Kalju Kertsmikuga, kes toetavad just sportlasi ja sporditegemist nii palju kui võimalik. Ta oli kohe nõus lumelauakrossi raja tarvis lund juurde tootma ning raja esimesel võimalusel koos abilistega valmis ehitama. «Nii me siis üleeile ehitasimegi terve päeva ja eile andsime veel viimase lihvi,» sõnas krossisõitja.

Rada kerkis Valgehobusemäe lumelauaparki. «Ehitasime juurde stardisektsiooni, kasutasime ära mäe kaks olemasolevat hüpet ning lisasime mogulite rajaosa,» kirjeldas Kruusenberg tehtud töid.

Rada on avatud kõigile, kes seda otstarbekalt kasutada soovivad. «Juba eilne päev näitas, et külastajate huvi krossirada proovida, oli suur. Mogulite osa oli üsna ära sõidetud,» märkis Kruusenberg.

Kui rada on olemas, on ka lootust, et ala harrastajaid tuleb juurde. Kruusenbergi ütlust mööda koguneb Eesti lumelauakrossi võistlustele tavapäraselt 60-80 harrastajat, rahvusvahelisel tasemel on sõitjaid aga vaid paar-kolm. «Pole kahtlustki, et lumelauakross vajab järelkasvu,» sõnas ta.

Kui täna harjutab Kruusenberg Valgehobusemäel koos oma pereliikmetega, siis homme ja ülehomme võib rajal koos temaga harjutamas näha ka teisi Eesti selle ala tipptegijaid.

Järgmiseks hooajaks on Valgehobusemäel juba hoopis suuremad plaanid. Kruusenbergi teada on raha selleks olemas, et ehitada siis juba statsionaarne neljale inimesele korraga läbitav lumelauakrossi rada, kus on tasemel harrastamiseks kõik vajalikud rajaelemendid olemas.