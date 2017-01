Tublimad jõulumeeleolu loojad on selgunud

Paide linna kodulehel on kirjas, et vaateakende kategoorias on võitjaks Aiavilja tn 4 hoones asuva Paide Jardini lillepoe vaateaken, pereelamute kategoorias osutus võitjaks Parkali tn 19 kinnistu. Rida- ja korterelamute arvestuses aga oli hindamiskomisjoni arvates parim Soo tn 22 korterelamu oma ühtse rõduvalgustuslahendusega. Asutuste ja ettevõtete kategoorias osutus parimaks Paide kultuurikeskus

Hindamiskomisjoni kuulusid Anne Oja Järvamaa Ettevõtjate Seltsist, Marje-Ly Rebas,Siret Pihelgas ja Tiina Kivila Paide linnavalitsusest, Mare Olev Paide Huvikeskusest ning Merit Männi ajalehest Järva Teataja.

Kõiki võitjaid premeerib linnavalitsus kinkekaartidega, tunnustamine toimub 12. jaanuaril kell 18 Paide kultuurikeskuse kõrval ürituse "Hüvastijätt jõuluajaga" raames.