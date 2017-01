Teisipäevase Järva Teataja tutvustus

* Koeru valla elanikel on võimalik 20. jaanuarini otsustada, kas neile on olulisim uus saun, kooli õppeklass või hoopis poolekilomeetrise teelõigu tänavavalgustus. Koeru valla elanikud on teinud kaasavasse eelarvesse kaheksa ettepanekut, millest hääletusele läks kolm: saun Ervita seltsimajja, Koeru keskkooli õuesõppeklass ja tänavavalgustus Ervita külla Väinjärve tee äärde.



* Pühapäeva pärastlõunal said päästjad väljakutse Türi valda Türi-Alliku külla, kus üks loom oli kukkunud auku ega saanud sealt omal jõul välja. Kohale sõitnud päästjad leidsid Pärnu–Rakvere maanteest loetud meetrite kauguselt august paarikümnekilose kopra, kes oli kukkunud paari meetri laiusse ja kuni kolme meetri sügavusse auku.



* Ilma külmenedes võtsid Türi päästjad reedel õhtul välkkülastuseks ette mõne kodulinna kortermaja. See, mida nad nägid, on vaid põgus sissepõige vanurite maailma, kus koduseid ohte enam hästi ei tajuta.



* Hieroglüüfkirjas saatelehti kleebib E-Piim toodepakkidele juba mõnda aega, Jaapani turu avanemisega tõusis piimaliitri hind 33 sendile, kui hiinlased nüüd ka veel suures pitsarestoranide buumis Eestist juustu tellima hakkavad, tuleb piimatootjatele üks keskmiselt hea aasta.



* Möödunud aastal sündis Järvamaal 275 last, mis ületab kaheksa lapsega üle-eelmist aastat. Kaalukauss oli sedapuhku poiste kasuks, keda sündis 33 rohkem kui tüdrukuid.