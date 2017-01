Huvilised saavad arutleda Eesti sajanda sünnipäeva teemadel

Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva tähistamine toimub 2017. aasta aprillist kuni 2020. aasta 2. veebruarini. Eesti riigikantselei EV100 juhtrühm ja Külaliikumine Kodukant on võtnud ühiselt südameasjaks, et meie riigi juubeli tähistamine jõuaks igasse Eestimaa nurka. Ettevõtmiste teokssaamisel on meil endil oluline roll, kuna me ju ise olemegi riik, kes oma sünnipäeva tähistab. Eesti riigi 100. sünnipäev on meie kõigi pidu. Sündmuse tähistamiseks on hea võimalus teha kingitusi, mis teevad head oma inimestele, kogukonnale, rahvale. Inspiratsiooni kingituse jaoks leiab kodulehelt www.ev100.ee.

Kutsume inimesi, ühendusi, ettevõtteid ja asutusi avaldama mõtted, milliste ettevõtmistega võiksime Türi vallas Eesti riigi 100ndat juubelit tähistada ja mis on meie kingitus riigi juubeli puhul.

Türi vallas moodustati Eesti Vabariik 100 tähistamise koordineerimiseks ajutine komisjon, mille liikmete arvates peaks Türil EV100 tähistamisest midagi maha jääma, mida saab vaadata ja käega katsuda. Detsembri algul koos olnud komisjon pakkus välja ideid, mida siinkohal jagame.

Jäädvustada valla väärikad inimesed ja nende teod; pingid ja nendele sildid koos tutvustava lausega; koguda Türiga seotud lauseid, tsitaate; rõhutada Türi kui aedlinna; vana koolimaja ette lillepeenar; väike ideekonkurss linnpildi ilmestamiseks; Koostöö TÜ maastikuarhitektuuri tudengitega; hekkide rajamine ja uuendamine; töötada välja plaadid/märgid, mis kinnitatakse 2018. a valmivatele objektidele; tähelepanu peatänavale; heakorrastada Särevere poolt linna sissesõit; ilusad kohad peaksid olema näha (jõe ääre avamine); Kadri juures oleva Paide tn ajutise parkla muutmine ilmekamaks (lilleskulptuur või kivist tulbid); vallapildis võiks olla õunu (nagu Viljandis maasikad); valla külade siltidel/linna sissesõitudel ühesugune motiiv ja sildi juurde istutatud dekoratiiv õunapuu; heakorra konkurss vallas, igal aastal erinev teema- postkastid, koduvärav vm; „Majade värvimise" kampaania 2018. aastal, tasuta nõuanne spetsialistilt ja soodushinnaga värvi ostmine valla poolt; 2018- 100 last Türi valda! 100ndana sünni registreerinule üllatuskingitus; Türi ja Paide noortekeskused on kokku leppinud Jüriöö tähistamise perepäevaga Kirnas 23. aprillil 2017. Mais 2017 osaletakse üle-eestilisel noortekeskuste matkal ning Türi ühines lastekirjanduse projektiga; Türil teha Noorte Arvamusfestival; ...

Eesti Vabariigi 100. juubelisünnipäeva tähistamiseks väljapakutavate ideede nimekiri on avatud.