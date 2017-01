Valgehobusemäel hakatakse lumepäeval trikitama

Valgehobusemäe toimub lumepäeval murdmaasuusatamise algõpe koostöös suusabussiga (kl 11). Algajate on kavas lumelauakoolitused (kl 11) ja toimub lumelauashow (kl 13).

World Snow Day toimub juba kuuendat korda ja kuigi varasematel aastatel on üks-kaks klubi selle raames ka siinmail lumepäeva läbi viinud, võtab Eesti seekord lausa viie projektiga osa esimest korda.

World Snow Day eesmärk on tutvustada erinevaid talispordialasid ja meelitada erinevas vanuses lapsed ja noored lumele, vabas õhus sportlikult kvaliteetaega veetma ja uusi hobisid avastama. Meelelahutust jagub kogu perele ja lisaks algõppe tundidele on planeeritud erinevad võistlused ning üritused. Elementaarse ettevõtmisena pannakse suurt rõhku rajal käitumise reeglitele ja ohutusnõuete täitmisele. Lisaks murdmaasuusatamisele propageeritakse mäespordialasid - Eestis on võimalik väga heal tasemel lumelauasõitu ja mäesuusatamist harrastada. Läbivad märksõnad: Talvel on õues tore! Mäesport ja talisport on vahva! Tule ja omanda liikumisharrastus kogu eluks!