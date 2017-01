Sotsiaalkaitseminister tuleb enda kodukanti visiidile

„Valitsus kiitis eile heaks erihoolekande kaasajastamise investeeringute kava, millega luuakse psüühilise erivajadusega inimestele paremad elamistingimused. Oluline on, et teenuskohad oleksid kaasaegsed ning parandaksid teenusel olevate inimeste elamis-, töötamis- ja õppimistingimusi,“ ütles sotsiaalkaitseminister Kaia Iva. „Samuti on oluline erihoolekandes töötavate inimeste koolitamine, et seeläbi tagada veelgi parem teenuse kvaliteet.“ (JT)