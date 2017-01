Vallitornis näeb vereta jahi saaki

19. korda toimunud loodusfotovõistluse jahisaak oli korraldajate teatel külluslik. Loodusfotovõistlust peeti mai lõpus Simisalus Põhja-Kõrvemaal. Järvamaa metsades-rabades-lagendikel müttas kokku 33 fotograafi varavalgest hilisõhtuni tabamaks selle kandi looduslikku mitmekesisust ja fotogeenilisi loomi.

Vereta jaht on pärisjahile sarnanev jaht, kus relvadeks fotokaamerad, laskemoonaks mälukaardid ning jahisaagiks hulgaliselt looma- ja looduspilte. Ei ühtegi pauku, ainult vaiksed kaameraklõpsud. Vereta jahi eesmärgiks on iseloomustada piltide kaudu piirkonna maastikke ja selle asukaid. Näituse avamisel kuulame fotode autorite muljeid – tähelepanekuid vereta jahil osalemisest. Samas on võimalus osas saada Keskkonnateabe Keskuse ulukiseireosakonna juhataja Peep Männili loengust „Metskits – aasta loom 2017“. Üritus on huvilistele tasuta.

Näitust „Vereta jaht 2016“ jääb Paide vallitornis avatuks 26. veebruarini. Külastamisvõimalus K-P kell 10 – 18.