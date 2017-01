Laupäevase Järva Teataja tutvustus

* Möödunud aastal oli Järvamaa ainus Eesti maakond, kus liiklusõnnetustes ei kaotanud elu ükski inimene. Tegelikult püsib maakond nullireal juba teist aastat, mis on 1970. aastast peetud liiklusstatistika järgi erakordne.



* Kolmeistkümnenda reede pärastlõunal kell 13 oli Paide kultuurikeskuse fuajee ootusärevaid inimesi täis. Linna elanikuks registreerimise kampaania peaauhind, ligi 20 000 eurot maksev punane Toyota Auris Hybrid ootas loosimist.



* Üleeile pidasid Koeru ja Rakke valla esindajad ühinemiskoosolekut, kus jõudsid kokkuleppele enamikus küsimustes, välja arvatud kõige pingelisemad.



* Eile hommikul Ida-Virumaal sõjalis-sportlikul võistlusel «Utria dessant» viibinud Järva maavanem Alo Aasma kuulis Järva Teatajalt, et maavalitsused lõpetavad tegevuse järgmise aasta 1. jaanuarist. «See on küll üllatus, varem räägiti, et maavalitsused kaovad natuke aega hiljem,» sõnas ta.



* Paide E-Piima spordihallis 1. jaanuarist kehtima hakanud rühmatreeningute hinnakirja järgi tuleb mitu korda nädalas treeningutel käima harjunutel välja käia 50 euro asemel üle saja euro, ja see ajab sportijad marru, spordihalli juht ei näe vihastamiseks põhjust.



* Elukoha järgi paidelane, hariduselt (keemia)doktor, ametilt teadur, sõltuvuses lumelauakrossist – Valgehobusemäele ainulaadse harjutusraja ehitanud Ivar Kruusenberg (32) on hulljulge nagu krossisõitjast mootorrattur, ainult et tema kihutab mootoriteta.



* «Hakkan nüüd inimesi tüütama,» lubab ettevõtja Kurre Ehrnsten, kes koos abikaasa Riinaga pani 13 aastat tagasi alguse üle Eesti tuntud Pizzakioski ketile. Lubadus nüüd inimesi tüütata hakata tähendab, et homme 50aastaseks saav Ehrnsten hakkab lähedastel rohkem külas käima. Ehrnsteni edukaks osutunud Pizzakioski frantsiis on müügis. Seega viib Ehrnsten ellu eelkõige endale antud lubaduse, et pärast poole sajandi täitumist kulutab ta vabaneva aja lähedastele, sõpradele, reisimisele ja ka hobidele. «Hobid tuleb alles tekitada,» täpsustab ta.



* Nõue, et kodus peab olema laes suitsuandur, hakkab tasapisi jõudma inimeste teadvusse, aga et lahtise tulega kokku puutuvatesse majapidamistesse on hädavajalik paigaldada ka vingugaasiandur, seda inimesed veel hästi ei hooma.



* Türi raamatukogus hakkab tööle Järvamaa esimene litsentsiga lugemiskoer, kes ootab enda juurde lugema õppivaid algklassilapsi ja neidki, kel on koerakartus. Õpetatud koera juures saab abi kõiges.