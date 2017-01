Selgus esimene Paide linnapeakandidaat

„Paide linna juhtimine on mulle kui Paides sündinud ja kasvanud poliitikule suur väljakutse ja auasi. Loomulikult olen valmis tööks linnapea ametis,” ütles Kõljalg. „Ootamas on ees põnev ja väljakutseid pakkuv aeg. Paide vallast, Roona-Alliku vallast ja Paide linnast on vaja kujundada hästi toimiv ühine omavalitsus kõigi uue omavalitsuse elanike jaoks. Minu siht on, et omavalitsuse poolt pakutavate teenuste kvaliteet tõuseb sõltumata sellest, kas inimene elab Ristiku tänaval Paide linnas või siis Anna või Kaaruka külas.“

Eelmise aasta novembris moodustati Reformierakonna Paide linna, Paide valla ja Roosna-Alliku valla liikmete poolt, kolme seni eraldi tegutsenud piirkonna baasil, Paide piirkond. Uut piirkonda valiti juhtima vastne linnapeakandidaat Kristjan Kõljalg.

Kõljala sõnul peab iga kodanik end Paides kui oma kodukohas hästi tundma: „Mul on soov, et Paidest kujuneks kaasaegne omavalitsus, mille keskuseks on mõnus väikelinn, kus minu tütrel ja teistel tema eakaaslastel oleks hea ja turvaline üles kasvada. Haridus, mida siin pakutakse, peab olema ajaga kaasas käiv ja piisavalt nõudlik, et siin omandatu looks jätkuvalt võimalusi maailmas läbi lüüa. Riigigümnaasiumi sisu pool peab selle tagama ning peame siin kindlalt seisma oma huvide eest suheldes haridus- ja teadusministeeriumiga,“ lisas Kõljalg.

Kaasaegsed teenused on linnapeakandidaadi sõnul arengu eelduseks. „Peame tegema kõik võimaliku ja kaasama erasektori ning Euroopa Liidu vahendeid, et pakkuda teenuseid, mis on inimestele olulised. Mitmekesised teenused, mida peame arendama, muudavad Paide elu- ja külastuskeskkonnana konkurentsivõimelisemaks, et inimesed leiaksid siia tee nii külalise kui ka võimaliku uue elanikuna. Arvestades meie kehva kliimat, tegin ka eelmisel aastal ettepaneku, et rajaksime Paidesse kaasaegse veekeskuse. Samuti peaks 500 000-eurone täiendav ühinemistoetus minema veekeskuse rajamisse. Veelgi olulisem on, et valmiks kaasaegne perearsti-tervisekeskus Järvamaa Haigla juurde ning seisame Reformierakonnaga selle eest, et meie haigla pakub jätkuvalt head tervishoiuteenust,“ kinnitas Kõljalg.

Reformierakonna Paide piirkonna juhatuse liikme Margo Hussari arvates on Kõljalg parim kandidaat linnapea kohale: „Kristjan on olnud Paide linnavolikogu liige ja Koigi vallavanem ning seetõttu on talle tuttavad nii need rõõmud ja mured, mis omased linnale kui ka maaomavalitsusele. Riigikogus olles seisis ta nii neljarajalise Tallinna-Tartu maantee kui lairibavõrgu arendamise eest ning leian samuti, et kiired ja kaasaegsed ühendused on oluliseks arengueelduseks maapiirkondadele. Selge on see, et näiteks teed ja tänavad vajavad investeeringuid kogu uue omavalitsuse territooriumil. Keskuses asuvad peatänavad, mis on meie omavalitsuse visiitkaardiks, pean siin silmas Tallinna ja Pärnu tänavat Paides, tuleb esimesel võimalusel otsast lõpuni korda teha, nagu on arvanud ka Kristjan. Toetan täielikult Kõljala seisukohta, et korraliku taristu ja teenuste olemasolu on üheks eelduseks, et suurem hulk tasuvaid töökohti loodaks ettevõtjate poolt just meie piirkonda. Tema kogemus nii omavalitsuse kui riigi tasemel ning tasakaalustatud lähenemine maa- ja linnapiirkonnale teevadki temast parima linnapea kandidaadi ühinenud Paidele,“ leidis Hussar, kes on olnud ka Paide abivallavanem.