Admiralimatk ootab kõndima

"Matka pikkus on nagu alati ligi 20 km ja lõppeb Peetris. Kellele see liiga pikk tundub, saab matkaseltskonnaga liituda Järva-Jaani kultuurimaja juurest alates kella 10.30st. Järva-Jaanist liitujatele on matkatee pikkus ligi 13 kilomeetrit," täpsustas Kaitseliidu Järva maleva noorteinstruktor Urmas Piigert.

Neil, kes alustavad matka Jalgsemalt on hommikul võimalik jätta oma isiklik transport matka lõpp-punkti Peetri kiriku parklasse ja Kaitseliit pakub kell 9 sõitu matka alguspunkti. Nimetatud sõidu vajadusest palutakse eelnevalt registreerimisel teavitada.

Järva-Jaani ja Kareda valla piiril pakutakse matkalistele kosutavat kuuma teed ja pirukaid, lõpp-punktis saab keha kinnitada sooja supiga. Selleks, et kõndimine lõbusamalt läheks korraldavad Järva maleva vabatahtlikud matkarajal lõbusaid ülesannete punkte ja toimub ka matka viktoriin, mis üle-eelmisel aastal alguse sai. Matka viktoriini auhinnakorvikese on välja pannud Järva maavalitsus.

Matkalistel on soovitav selga ja jalga panna ilmastikule sobivad riided ja jalanõud. Kaasa võib võtta oma sooja jooki ja suupisteid. Kui jõud teekonnal raugema peaks, siis saab matkaliste sabas liikuva väikebussiga lõpp-peatusesse sõita, veidi bussis jalgu puhata, vajadusel esmaabi saada. Kedagi maha ei jäeta ja kõik osalejad aidatakse teekonnalt Peetrisse.

Andmaks matkale admiral Johan Pitka auks rahvuslikku hõngu, paluvad korraldajad võimalusel kaasa võtta rahvuslippe või –lipukesi.

Matka osalustasu on 1 euro, mis tasutakse lõpp-punktis Peetris. Kaasa tuleks võtta ka eelnevatelt admirali matkadelt saadud matkakaart, kõik templiga varustatud kaardid osalevad loosimisel. Matkakaart antakse ka kõikidele osalejatele, kes esmakordselt rada läbisid. Nende vahel, kes on osalenud kolm või enam korda, loositakse välja sepistatud Admiralimõõk.

Matkaliste eelregistreerimine lõpeb 12. veebruaril kell 23.59. Registreerunuks loetakse vaid need, kes on andnud oma osalusest teada kas Järva maleva telefonil 717 9749 või internetikeskkonnas

Eelregistreerimisel anda teada transpordi vajadusest Peetrist Jalgsemale. Facebookis on avatud matkale pühendatud leht - Admiral Johan Pitka mälestuseks pühendatud rahvamatk.

MATKA ORIENTEERUV AJAKAVA:

9.00 väljasõit Peetrist Jalgsemale

9.15-9.30 matkal osalejate kogunemine Jalgsemale Pitka mälestuskivi juurde

9.45-10 matka avakõned Jalgsemal

10.00 matka algus Jalgsemalt

10.30 peatus Järva-Jaani kultuurimaja juures

11.30 kuuma tee ja piruka peatus

15.30 matka lõpp, osalejate registreerimine, soe supp, auhindade loosimine

Matk toimub üheteistkümnendat korda ja on liikumissarja "Liikumist ja sportimist harrastav Järvamaa 2017" II etapp.

Matka korraldavad Kaitseliidu Järva malev, Naiskodukaitse Järva ringkond, Noorte Kotkaste Järva malev, Kodutütarde Järva ringkond, Järva maavalitsus Järva-Jaani ja Kareda vallavalitsus ja Järvamaa Spordiliit.