Kasuperede tugirühm alustab kokkusaamistega

Tugirühma kutsub kokku MTÜ Igale Lapsele Pere. Ühingu eestvedaja Jane Snaith ütles, et tugirühma eesmärk on pakkuda peredele arendavaid ja teadmisi täiendavaid koolitusi, anda neile põhjalikud algteadmised kiindumusteooriast kui lapse vaimse ja füüsilise arengu aluspõhjast ning kiindumushäiretest.

Peale koolituste on tugigrupi loomise eesmärk kokku tuua ühiste vaadetega inimesed, et positiivses õhkkonnas nõu pidada, kogemusi jagada ning oma rõõmudest ja muredest rääkida. «Iga laps vajab ja väärib perekonda,» ütles Snaith.

«Meie seas on palju heasoovlikke inimesi, kes on valmis bioloogilisest perest ilma jäänud lastele pakkuma hoolt ja armastust. Paraku ei piisa laste puhul, kes on oma elus väga palju üle elanud, vaid siirast soovist aidata – vaja läheb teoreetilisi teadmisi ja praktilisi nõuandeid, kuidas ühes või teises situatsioonis selliseid lapsi paremini mõista ja aidata,» põhjendas Snaith tugirühma loomise vajalikkust.

MTÜ Igale Lapsele Pere Järvamaa piirkonna tugirühma esimene kokkusaamine on 24. jaanuaril kell 18 Türil, Lokuta Lasteaias.

Oodatud vanemlikust hoolitsusest ilma jäänud lastega tegelevad pered, aga ka inimesed, kes on tulevikus huvitatud selliste laste abistamisest ja lapse perekonnas hooldamisest. Koolitus on kasuks ka asenduskodu töötajatele.