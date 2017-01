Teisipäevase Järva Teataja tutvustus

* Laupäeval said päästjad väljakutse Väätsa valda Röa külla, kus kass oli roninud 30meetrise kuuse otsa ja ei saanud sealt enam alla. TV3 Seitsmesed uudised üritasid päästjaid aidata ja kassi drooniga puu otsast alla ehmatada, kuid lennumasin kassi liigutama ei pannud. Seejärel ei jäänud päästjatel muud üle, kui veejoaga kass kuuse otsast alla peletada.

Paide Vallitorni kõrguse puu ladvas istunud kiisuga on kõik hästi. Peremees Aare Alljärve kinnitusel sööb ja joob ta ilusti, käib õues, püüab hiiri ja mängib koer Bellaga nagu ennegi. Ka nurrub tasa, kui sülle võtta ja silitada. Üksnes laupäeva õhtul otsinud kass rohkem hellust ja lähedust.



* Paide linn on Järvamaa omavalitsustest ainus, kes küsib koolitoidu eest lastevanematelt raha. Uus kooliaasta võib tuua muutuse. Samuti võib väheneda lasteaia kohatasu peredele, kust käib lasteaias kaks või rohkem last.



* Laupäeval lõppes kaks päeva kestnud Utria dessant. Kui järvakate parim meeskond tuli jälle neljandaks, siis naised täitsid endale antud lubaduse ja tegid magamatuse tõttu silme ette ilmunud tontide kiuste võistluse esimest korda läbi.



* Järvamaa «rekordimees» jäi aasta jooksul ilma kahest autost. Veel ülemöödunud aastal võeti Järvamaal liikluseeskirja sätete rikkujatelt prokuratuuri taotlusel kohtuotsusega tasuta riigile kolm sõidukit, aga möödunud aastal oli selliseid sõidukeid juba kuus.



* Nädalavahetusel Lasnamäe kergejõustikuhallis peetud A- ja B-klassi Eesti meistrivõistluste kõige säravate tulemuste eest hoolitses Koerust päritja treener Toomas Aani kunagine õpilane Lishanna Ilves, kes oli U18 klassi parimnii 60 meetri jooksus kui ka kaugushüppes.