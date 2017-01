Ministeerium soovib vabatahtlikke tunnustada

Vabatahtlikke ja nende toetajaid saab tunnustada neljas kategoorias: aasta vabatahtlik päästekomando või reservpäästerühm, aasta vabatahtlik merepäästeühing, aasta abipolitseinike rühm ning aasta siseturvalisuse vabatahtlike toetaja, teatas siseministeerium BNSile.

Laekunud ettepanekute seast valib siseminister hindamiskomisjoni ettepanekul välja kuni kümme füüsilist või juriidilist isikut ja kolm rühma, kes pälvivad tunnustuse. Auhinnatud vabatahtlikud ja nende toetajad tehakse teatavaks veebruari lõpus siseministeeriumis pidulikul vastuvõtul.

"Eelkõige tahangi tunnustada vabatahtlikke, kes on oma kogukonna turvalisuse alustalad ja aitavad sellega muuta Eestit meile kõigile paremaks kohaks. Samuti ei oleks vabatahtlike tegevus võimalik ilma toetajate panuseta, nii et ka nemad on tunnustust väärt," ütles siseminister Andres Anvelt.

Kandidaate saab esitada kuni 31. jaanuarini.