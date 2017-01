Järva Teataja sai veebis uue ja nüüdisaegsema ilme

Järva Teataja uuenduste eesmärk on muuta digileht selgemaks, kiiremaks ja ülevaatlikumaks. Ühtlasi muutub uus veeb varasemast palju kiiremaks, mis tähendab, et ka aeglasema ühendusega lugejatel avaneb leht märksa kiiremini.



Suur uuendus on uudiste "kohanduvus", mis tähendab, et need sobituvad kasutaja ekraani laiusega.



Hiljuti tegi sarnase uuenduse läbi Eesti suurim meediaväljaanne Postimees, mille lugejad tunnevad Järva Teataja uue digiversiooni ülesehitusest loodetavasti äratundmisrõõmu.