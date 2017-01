Järvamaa vapimärk ootab kavalere

Vapimärk antakse isikule maakonnale osutatud eriliste teenete ja väljapaistvate saavutuste eest. Järvamaa vapimärgiga tunnustamine toimub üks kord aastas – 24. veebruaril.

Nii asutustel kui eraisikute on õigus esitada maavanemale ettepanek Järvamaa vapimärgi andmiseks. Ettepanek peab sisaldama soovitatav isiku ees- ja perekonnanime, sünniaega või isikukoodi ja teene kirjeldust. Taotlused tuleb saata Järva maavalitsusse aadressil 72713 Paide, Rüütli 25 või e-posti aadressil info@jarva.maavalitsus.ee. Arvesse võetakse taotlused, mis on esitatud hiljemalt 10. veebruariks.

Järvamaa vapimärk on hõbedasest metallist valge emailiga kaetud käpprist, mille ristiharude vahel on hõbedased kiired. Risti keskel on hõbedane sinise emailiga kaetud Järva maakonna vapp. Vapimärgi kõrgus on 35,5 millimeetrit ja laius on 35,5 millimeetrit ning vapi kõrgus on 18,5 millimeetrit. Vapimärgi tagakülg on sile ning sellele on graveeritud vapimärgi number.

Vapimärgiga on seni autasustatud 36 inimest. Viimati pälvis autasu Urmas jõgi.