Ambla vallavanemast võib saada Reformierakonna peasekretär

Pihelgas kinnitas Järva Teatajale, et Pevkur on talle sellise ettepaneku teinud. «See on suur au ja vastutus ning hinnang minu senisele tööle,» sõnas ta.

Samas toonitas Pihelgas, et peasekretäri nimetab ametisse erakonna juhatus ja enne, kui juhatus pole sellist otsust teinud, ei taha ta pikemaid kommentaare jagada.

Pihelgas tunnistas siiski, et on teemat arutanud nii koduste kui ka Ambla vallavolikogu esimehega.

Küsimusele, kas peasekretäriks saamise tõttu peab ta vallavanema kohast loobuma, kordas Pihelgas, et ta ei soovi asjade käigust ette tormata.

Küll kinnitas Pihelgas, et sügisestel kohalike omavalitsuste valimistel tahab ta endiselt kandideerida Albu, Ambla, Imavere, Järva-Jaani, Kareda ja Koigi valla ühinemise järel moodustuvas Järva vallas.

Praegu on Reformierakonna peasekretär Reimo Nebokat.