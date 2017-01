Kaks kuud tagasi kuueks aastaks vangi mõistetud mees pääses täna vabadusse

Esimese ja teise kohtuastme avalike suhete teenistuse pressiesindaja Anneli Vilu andis teada, et Leppänen on kohtu alla antud süüdistatuna selles, et möödunud aasta märtsis Paide linnas ööklubis lõi ta omavahelise tüli käigus noaga kannatanut, kes hiljem suri reiearteri vigastuse tõttu ägeda verekaotuse tagajärjel. Samuti esitati süüdistus selles, et Leppänen varem kehalise väärkohtlemise toime pannud isikuna lõi samal ööl omavahelise tüli käigus noaga teist kannatanut, põhjustades löömisega füüsilist valu ja tervisekahjustustena kaks haava.

Ringkonnakohtu kolleegium leidis, et maakohus hindas kogutud tõendeid ühekülgselt ning asus seega ebaõigele järeldusele, et konflikti kannatanutega provotseeris süüdistatav. Ringkonnakohus asus seisukohale, et rünnet süüdistatavale planeerisid hoopis kannatanud, milleks tõid nood endaga kaasa nuge ja teleskoopnuia. Kohus leidis, et olukorras, kus süüdistatav oli kahe kannatanu poolt rünnatud ning mõlemad kannatanud kasutasid külmrelvi on igati põhjendatud Leppäneni poolne kaitsetegevus sama vahendiga ehk noaga.

Saabunud raske tagajärje, surma, osas asus ringkonnakohus seisukohale, et süüdistatav tegutses ettevaatamatusega, kuna Leppänen ei osanud ette näha, et ühekordne löök kannatanu jalga, mis ei ole elutähtsaks organiks, tabab reiearterit ning kannatanu sureb ägeda verekaotuse tagajärjel.

Seega leidis kohus, et Leppänen tegutses kannatanute ründe tõrjumisel hädakaitses ning kuulub seega õigeksmõistmisele raske tervisekahjustuse tekitamise eest, kui sellega on põhjustatud surm.

Pärnu Maakohus 21. novembri 2016 otsusega tunnistati Freddy Leppänen süüdi tervisekahjustuse tekitamise eest, kui sellega on põhjustatud surm ning kohus mõistis talle karistuseks kuus aastat vangistust.

Kehalise väärkohtlemise süüdistuses mõistis maakohus Leppäneni õigeks. Ringkonnakohus seda ei muutnud.

Otsusele võib esitada kassatsiooni Riigikohtule 30 päeva jooksul. (JT)