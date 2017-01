Spordihuviliste vaenulik spordihall – vastupidi!

Janno Viilup

SA Paide Spordikeskus nõukogu esimees

Võrreldes hinnakirju tuleb välja, et tegelikult on rühmatreeningute hinnad jäänud peaaegu samaks. Näiteks on ühe korra pilet läinud isegi 17 protsenti odavamaks, mitme kasutuskorra kaartide ostul on korra hinnaerinevus sentides.

Erinevused tulenevad hindade ühtlustamisest spordikeskuse üldhinnakirjaga. Spordikeskuse nõukogu kinnitas üldhinnakirja mais 2015, mis hakkas kehtima 1. septembril 2015 tavakliendile ja 1. jaanuaril 2016 linna spordiklubidele.

Rühmatreeningute ülevõtmisel võeti kasutusele endise omaniku treeningute broneerimissüsteem. See kehtis kuni 2016. aasta lõpuni. 1. jaanuarist 2017 muudeti nii treeningutele broneerimist kui ka treeningute pakette ja ühtlustati hinnad Paide spordikeskuse üldhinnakirjaga, arvestades siinkohal ka rühmatreeningute erinevusi.

Kahjuks jah ei tuldud vastu neile, kes oskasid kasutada vana broneerimissüsteemi nõrku kohti. Laveerides ja muutes oma treeningu broneeringuid, oli vanas süsteemis võimalik endale broneerida treeninguid imeodavalt.

Artiklis toodud näiteid ja hinnakirju uurides on selgelt näha, et ka vana hinnakirja järgi poleks tohtinud saada sellise kuutasuga trennis osaleda. Kes vigase süsteemi tõttu need treeningud kinni maksis? Selline olukord pidi lõppema. Muutsime treeningute süsteemi ausaks. Kas see on negatiivset artiklit väärt ja spordiinimestele valeinformatsiooni maalimist? Kahtlen!

2015. aasta mais kinnitatud hinnakirjas tõusis spordikeskuses nii mõnegi treeningu hind. Nõukogu kaalus põhjalikult uute hindade kehtestamist. Uuriti naabrite kui ka kaugemate spordikeskuste hindu. Võrreldi teenuste taset ja kvaliteeti, muutsime ruumide kasutust, pakkusime suvel tasuta üheskoos sportimise võimalusi – ikka selleks, et külvata spordipisikut.

Siiani on spordisõbrad meie tööd hinnanud. Nii E-Piima spordihalli kui ka vana ujula külastatavus on suurenenud, staadionid on harrastajatele avatud. Loodame osalejate kasvu ka rühmatreeningutelt. Oleme avanud ja tahame veel avada uusi rühmatreeninguid, et Paide inimesed leiaksid endale sobiva, tehes nii treeningute broneerimise kui ka selle eest tasumise lihtsaks ja läbipaistvaks.

Kas saaks paremini? Jah – alati saab paremini. SA Paide Spordikeskus on proovikivideks valmis ning rühmatreeningute treenerid, nii E-Piima spordihalli kui ka ujula töökas kollektiiv ootavad spordisõpru treeningutele. Soovime pakkuda teile alati parimat emotsiooni ja treenimist väga heas keskkonnas.

Lõpetan oma suure spordisõbra unistusega: Paidest võiks saada sportlikem linn Eestis. Selle nimel tasub pingutada.