Elame ühendatud ekraanide maailmas

Martin Varrand

turundus­spetsialist

Neljaprotsendine kasv tundub esmapilgul väike, kuid Eesti rahvastiku puhul tähendab see, et rohkem kui Pärnu linna jagu inimesi sai eelmisel aastal ligipääsu internetile. Samuti on tugevalt kasvanud nende hulk, kes pääsevad netti iga päev: 65 ligi olnud protsent tõusis eelmise aastaga 72ni.

Elame ekraanide keskel, seda ilmestab väga hästi internetti ühendatud seadmete arv elaniku kohta: keskmiselt 2,5. Üha rohkem inimesi kasutab internetti minekuks vähemalt kolme seadet: lauaarvutit, nutitelefoni ja tahvelarvutit.

Tegevus, millega eestlane internetis oma aega sisustab, sarnaneb nii arvuti, mobiili kui tahvli puhul. Endiselt on populaarsemad otsingumootorite kasutus, sotsiaalvõrgustike külastused, e-kirjade lugemine ja videote vaatamine.

Suureneb iganädalane ostlemine internetist. Seda tehakse ka nutiseadmetega ja just seepärast peaksid kõik ettevõtjad mõtlema, kas ja kui mobiilisõbralik nende veebileht on. Kolmandik Eesti tarbijatest on oma viimase ostu sooritanud just interneti kaudu.

Esikohta hoiab veel siiski füüsiline pood, kuhu inimesele kohale meeldib minna. Kummaline, kuid netist ostetud toodetelegi lähevad kliendid ise meelsasti kauplusse järele. Just nii on käitunud 75 protsenti tarbijatest oma viimasel netiostul.

Mujal maailmas on levinud seegi, et oma ostukogemusi jagatakse interneti vahendusel, aga selles on eestlased väga nõrgad. Oma headest või halbadest kogemustest annab teada vaid kolm protsenti. Bulgaarias, kus nõnda tegutsejate osa on suurim, toimib nii 14 protsenti inimestest.

Seda, et Eesti ettevõtetel on arenguruumi, et oma veebilehe mobiilisõbralikuks teha, näitab ilmekalt tarbijatele esitatud küsimus selle kohta, kui tihti on neil tekkinud mobiilse seadmega probleeme veebilehtede kasutusel. Neist 40 protsenti (neli protsenti tihti, 16 protsenti mõnikord ja 20 protsenti harva) on kogenud tõrkeid.

Interneti kaudu videote vaatajaid on Eestis palju. Kolmandik kõigist vastanutest vaatab netis videoid iga päev ja teine kolmandik iga nädal. Ajendeid, mis motiveerib kasutajaid internetis videot vaatama, on mitu.

Enim otsivad inimesed neist meelelahutust ja inspiratsiooni. Samuti soovitakse video saatel lõõgastuda ja põgeneda murede juurest. Peale selle tahetakse õppida videote abil midagi uut, saada teavet, mida mujalt ei leia, ja olla kursis huvipakkuvate valdkondadega.

Kokkuvõttes on pidevalt ühendatud ekraanide maailmas elav eestlane agar infootsija ja andunud videomaan. Selleks aastaks võib ennustada, et neile kahele iseloomustavale rollile lisandub veendunud e-ostleja tiitel.