Talimängud on kohe-kohe ukse ees

Türi Spordiklubide Liit annab teada, et sel aastal toimuvad juba V Türi valla külade talimängud, kus esmakordselt saavad osaleda kõik Türi valla külad. See tähendab, et osa võivad võtta ka Türi linna sisesed külad- Näljaküla, Konnaküla, Kringliküla, Vabrikuküla, Pilpaküla, Tankaküla, Nopsaküla. Võistlustest võivad osa võtta Türi valla külade elanikud ja nende sugulased (vanemad, vanavanemad, lapsed, õed, vennad).