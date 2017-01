President Kaljulaid: Järvamaal on tugevad kogukonnad

„Kui kohapeal on inimesi, kes ise tahavad midagi ära teha, ning kui on omavalitsus, kes tahab seda ka omalt poolt toetada ja toetabki, siis ma usun, et selline ongi haldusreformijärgne edukas mudel kohaliku elu korraldamiseks,“ ütles president Kaljulaid pärast kohtumisi omavalitsusjuhtide ja aktiivsete kodanikega.

Riigipea külastas Järvamaal ka Väätsa põhikooli. „See on järjekordne näide, kus me ei saa rääkida lihtsalt „tavalisest“ koolist. Tegelikult ma ei olegi näinud meil Eestis ühtegi kooli, mille kohta saaks öelda „tavaline“. Kasvõi see, kuidas Väätsa koolis on igal hetkel võimalik klassiruumis jälgida, kui palju energiat seal ruumis kulub või milline on hapnikutase sissehingatavas õhus, muudab õppimise palju huvitavamaks,“ kiitis Kaljulaid nähtut.

Lisaks külastas president Järvamaal jalgrattamuuseumi ja Koer AS Konesko tehast. Viimase kohta ütles Kaljulaid, et see on hea näide, kuidas Eesti inimese vastutustunne ja tahe tööd teha on vormitud paarikümne aastaga edulooks ja sadadeks töökohtadeks.

Täna on president Kersti Kaljulaid Viljandimaal.