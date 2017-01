Prokurör vaidlustab pussitaja õigeksmõistva otsuse

Kassatsiooni esitadaon aega 30 päeva alates otsuse avalikult teatavaks tegemisest.

Kolmapäeval tühistas Tallinna ringkonnakohus Pärnu maakohtu möödunud aasta 21. novembri tehtud otsuse Freddy Leppäneni süüdimõistmises ja tegi uue otsuse, millega mõistis Leppäneni talle esitatud süüdistuses õigeks. Kohus määras, et Leppänen tuleb viivitamatult vahi alt vabastada.

Esimese ja teise kohtuastme avalike suhete teenistuse pressiesindaja Anneli Vilu andis teada, et Leppänen on kohtu alla antud süüdistatuna selles, et möödunud aasta märtsis lõi ta Paide linna ööklubis omavahelise tüli käigus noaga kannatanut, kes hiljem suri reiearteri vigastuse tõttu ägeda verekaotuse tagajärjel.

Samuti esitati süüdistus selles, et varem kehalise väärkohtlemise toime pannud isikuna lõi Leppänen samal ööl omavahelise tüli käigus noaga teist kannatanut, põhjustades löögiga füüsilist valu ja tervisekahjustustena kaks haava. (JT)