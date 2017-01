Abiellujad hindavad järvakaid kõrgelt

Nii kogus aasta diskori osas kõige rohkem toetushääli Veigo Kaaret. Tseremooniameistrite kategoorias mainiti tublimate seas ära nii Margo Hussar kui Marika Martin. Hussar kogus ka pulmaisa kategoorias enim hääli.

Margu Hussar tunnistas, et peab seda tunnustust, mis enamjaolt tuleb ikkagi inimestelt, kes on tema tegevusi pulmas näinud, väga oluliseks. "Eriti oluline on tunnustus veel sellepärast, et pulmaisa ja tseremooniameistri rollid ei ole mu põhitöö. Ikka hobikorras ja ka suurelt endalegi positiivsete emotsioonide saamise eesmärgil. Eks kumab see ka pulmalistele välja, kui pulmaisa naudib noorpaaride päeva eriliseks muutmist," kommenteeris ta. "Tunnustus annab mulle jõudu juurde sellel alal jätkata ja aidata veel paljusid abiellujaid üle Eesti." (JT)