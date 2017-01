Karl Kruuda, Aleksei Turovski, Taavi Rõivas ja Kerli Dello- Koerus õpitakse oma ala professionaalidelt

Projekt „Õpime Professionaalidelt“ kujutab endast koolipäeva, mis on mõeldud nii õpilastele, õpetajatele ja võimalusel ka huvilistele väljastpoolt kooli, kes peavad ennast registreerima, sest kohad on piiratud.

Päev on loodud õpilaste ja õpetajate motiveerimiseks, sest asjatundjad räägivad, kuidas nad oma alal nii kaugele jõudnud on. Kuulmine reaalsest karjäärist teatud õppeaines aitab luua seoseid õpitu ja päriselu vahel. Lisaks annab see õpilastele aimu karjäärivalikute võimaluste kohta.

Oma tulemist on kinnitanud Karl Kruuda, Mart Noorma, Mika Keränen, Aleksei Turovski, Rita Rätsepp, Kaia Iva, Marina Kaljurand, Kerli Dello, Taavi Rõivas, Tõnis Lukas, Tanel Ingi ja paljud teised.