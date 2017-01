Vikingit ootab tihe mängunädalavahetus

Esmalt kohtub meeskond täna kl 20 Kohilas Kohila/Telia SK/Webwarega ja pühapäeval kl 17 Tamsalus Tamsalu Los Toros/Viru Haiglaga.

A-alagrupis on vikingid hetkel 4 võidu ja 4 kaotusega kuue meeskonna seas kolmandal kohal. B-alagrupis on Ambla SK aga viimasel, kuuendal kohal ehk kui neid ootab meistrivõistluste järgmises etapis ees nõrgem vahegrupp, siis Viking on liikumas tugevama grupi suunas.

Nädalavahetusel jätkuvad ka Järvamaa korvpalli-meistrivõistluste mängud. Uuri lisa siit!