Pärast viit aastat saab IVA endale oma maja

Veel enne, kui 3. septembril 1911 loodi Järva Tarbijate Ühistu eelkäija Paide Kaubatarvitajate Ühisus IWA, peeti plaane, kuidas ühisusele sobilikke äriruume leida. Hea nõu tuli abiks. Karskusselts Idu, mille tegelased olid algatanud ka kaubatarvitajate ühisuse loomise, asus 1908. aastast Paide turu ääres kaupmees O. G. Nigolsi pärijate kivimajas (praegu asub seal Paide raatus). Nii tehtigi Nigolsi pärijatele ettepanek too kivimaja ja kõrval asuvad hooned Idule ära müüa, et seal loodava kaubatarvitajate ühisuse kauplus avada. 1936. aastal ilmunud «Paide Kaubatarvitajate Ühisuse «IVA» juubelikalender» kirjutab, et «… kaup nähti sobima, kuid enne lepingu kinnitamist olid selleaegsed kohalised äriringkonnad jõudnud mõju avaldada, et üks pärijatest keeldus lepingule allakirjutamast ja sellega olid nimetatud majade saamise lootused kustunud.» Lahendus Paide kesklinnas oma müügikoht avada siiski leiti. Nimelt oli kaupmees Adelheidt päri oma turuplatsiääre äri Ivale andma. Esimene Iva kauplus avas uksed 4. detsembril 1911. Algas hoogne äritegevus. Juba järgmisel aastal pidid ühisusega samas majas asuvad ärid tegevuse lõpetama, sest Iva laiendas ruume kogu Adelheidti maja peale: raua- ja koloniaalosakonnale tuli lisaks avar riideosakond ja majatarvete ladu. Sellest üksi ei piisanud. Nii üüris Iva Tariuse maja juurest näituseaia ühes kuuriga põllutööriistade laoks. Samas hakkas nüüd Iva ise aeda seltsidele pidudeks üürima, mis üsna kasulik oli. Kuid ikkagi oli kitsas, seda enam, et järgmised tegevusaastad näitavad jätkuvat edu ja liikmete arvu suurenemist. 1916. aastal ostis Iva Paides turu ääres kiriku vastas olev Steicheri pärijate maja kaupluse ruumideks. Vähe aega hiljem avaneb võimalus osta doktor Grohmannilt Pika tänava alguses asuv soodsamate äriruumidega hoone (vt pildil), mida edaspidi hakatakse kutsuma Iva majaks.

|

FOTO: Kaarel Aluoja erakogu