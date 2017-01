Vanemraamatukoguhoidja Siiri Muru tööpäev laenutajana algab kell üksteist ja siis on laenutussaal kohe rahvast täis, pärast kolme tulevad õpilased peamiselt kohustuslikku lugemist küsima ja pärast kella viit tööpäeva lõpetanud täiskasvanud. Kui üle-eelmisel aastal rõõmustas teda eesti kirjanike edu laenutajate seas, siis tänavu oli tema kurvastuseks esimene autor, Mart Kadasdik «Eluaegsega» alles esikümne neljas.

Järvamaa keskraamatukogu eelmise aasta kokkuvõte näitab, et eelis on endiselt kergema sisuga romaanidel, aga ka elulugudel, mida loevad enamasti eakad naised, lastest on usinamad laenutajad poisid.