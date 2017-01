Paide täiskasvanute keskkooli XII klassis õppiv paidelane Kristi Indus on viie lapse ema, kes 30aastasena on võtnud tänavu eesmärgi lõpetada keskkool. Kui veel aasta tagasi käisid lapsed tal tunnis kaasas, siis nüüd saab ta need lastehoidu jätta.

Just viimasel õppeaastal on Paide täiskasvanute keskkooli sattunud üheksandikke kohe nii palju, et klassis on 32 õpilast. Nii suuri lõpuklasse pole paljudes maapõhikoolideski.