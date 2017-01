Laupäevase Järva Teataja tutvustus

* Sotsiaaldemokraadist Järva maavanem Alo Aasma andis teada, et ei kandideeri sügisestel valimistel partei nimekirjas, vaid teeb valimisliidu Suur-Järvamaa, mille eesmärk on ühendada kõik Järvamaa omavalitsused.



* Eile õhtul tehti Paide kultuurikeskuses teatavaks maakonna parimad kultuuris ja spordis. Kui mõnele oli see esimene tunnustus, siis teised said olemasolevatele tiitlitele lisa.



* Just viimasel õppeaastal on Paide täiskasvanute keskkooli sattunud üheksandikke kohe nii palju, et klassis on 32 õpilast. Nii suuri lõpuklasse pole paljudes maapõhikoolideski.



* Mida teha, kui maakonnavisiidil viibival presidendil on leheintervjuuks aega vaid paarkümmend minutit? Fiskaalpoliitikast, regionaalarengu fondidest või perioodirahastustest rääkimiseks on aeg liiga napp ja kotletiküpsetamise teemal ei soovitanud kantselei riigijuhi poole pöörduda. Seega tulid kolmapäeval jutuks teised teemad. Küpsetamine siiski ka.



* Türi vallas Mäekülas elav ilmavaatleja Leo Rehela (82) oskab lugeda looduse märke, teha järeldusi ilma ja selle vingerpusside kohta. Omal ajal andis ilmahuvi talle «tuusiku» Siberisse, aga tänapäeval kummardatakse teda kui teadmameest.



* Järvamaa keskraamatukogu eelmise aasta kokkuvõte näitab, et eelis on endiselt kergema sisuga romaanidel, aga ka elulugudel, mida loevad enamasti eakad naised, lastest on usinamad laenutajad poisid.



* Paidelane Triinu Oraste (28) ei söö talveajal minnes rammusat peekonit nagu enamik eestlasi, vaid kaun- ja teravilju ning toitvaid juurvilju, lisades toidu sisse rohkem vürtsi.

Võiks ju arvata, et loomsete valkudeta väriseb õbluke Triinu meie niiskete ja külmade ilmade käes nagu haavaleht, kuid võta näpust. Ta on tugevam ja tervem kui kunagi varem.