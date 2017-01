Alpakapreili Juta juhatab turistidele Järvamaal õige suuna kätte

Trükis on eesti ja inglise keeles ning mõeldud turistile Järvamaal reisimise hõlbustamiseks ja reisi planeerimiseks. Trükis koosneb kaardifirmalt E.O.Map ostetud Järvamaa kaardist mõõtkavas 1:150 000 ja kaardi pöördel olevatest turismiteenuseid pakkuvate ettevõtete kontaktidest. Pisipildi ja teenuste piktogrammidega on välja toodud Järvamaa muuseumid, mõisad, teemapargid, toitlustused, majutused, aktiivse puhkuse pakkujad, giiditeenuse tellimise võimalus ja seminaride läbiviimise kohad. Kokku on võimalik selle kaardi järgi hõlpsalt kätte leida 84 Järvamaa turismiobjekti. Leppemärkidena on kaardile kantud ka looduslikud vaatamisväärsused. Kaardi valmimise maksid kinni turismiobjektid ise. Turismikaardi kujundas Saara kirjastus.

Kaanefotol on kujutatud Poaka külas asuva Wile alpakakasvatustalu alpakapreili Jutat, kelle on kaadrisse püüdnud hobipiltnik Juhan Sihver. Nagu ikka on tagakaanelt eelmise aasta kaanepilt, milleks oli kuumaõhupall Endla raba kohal.

Järjepidevalt on Järvamaa infotrükist välja antud alates aastast 1998. Kuna paksude kataloogide ja lehvivate voldikute aeg on möödas siis käepärane kaardi formaat, millele mindi üle 2011, on end igati õigustanud.

Kaarti saab oma rännakutele kaasa võtta Järvamaa Turismiinfokeskusest ja see on kasutajale tasuta. Järvamaa Turismiinfokeskus asub Paides Keskväljak 8. Samuti saab turismihooajal seda lähimaakondade turismiinfokeskustest, turismimessidelt ja kõikidelt projektis osalenud turismiobjektidelt. Kaarti trükiti 3000 tükki.