See pani jalgpalliportaali soccernet.ee küsima palju, siis Paidel profimängijaid on. "Täna on meil neid mängijaid palju - peaaegu terve meeskond," vastas Paide peatreener Vjatšeslav Zahovaiko, kes ise eelmisel aastal jalgpalli mängimise kõrvalt vineeri müügimehena töötas.

Loe lisa siit!