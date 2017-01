Jää praksub ja praguneb - sõiduhuvilised testivad autode, tsiklite ja ATVga oma uljust

Sai see, et viimased 1,5 päeva on Roosmaa pidanud vastama rohketele kõnedele, korduvalt kohendama plekktünnidega tähistatud rada ning tegelema liiklusreguleerija tööd.

/ Kuido Saarpuu/Järva Teataja

Sel aastal pole talve suurt olnud ja kuigi jää on sõiduautode kandmiseks piisavalt paks (ca 20 cm keskmiselt), on praegu jäärajal sõitmiseks omad reeglid. Nii laseb Roosmaa rajale korraga vaid kolm autot. Sõidetakse viis ringi ja siis on järgmise kolmiku kord.

Rada on tavapärasest ligi kolm korda lühem, ca 1,5 km asemel 500 meetrit. Jää on pingeid täis see praksub ja praguneb, mitmes kohas on vesi väljas. Seetõttu korraldajad eriti valvel ning sõidupäev ei lõppe pimeda aja tulekuga vaid võimaliku ohtliku olukorra tekkides ja siis koheselt.

/ Kuido Saarpuu/Järva Teataja

Nädalavahetuse lõppedes korjab Igor Roosmaa rada tähistavad plekitünnid kokku ja sätib raja sissesõiduteele sõitmist keelava märgi. "Kui annaks kasvõi paar päeva külma, võiks raja ka tääpäeva õhtuti avada," arutles ta. "Samuti oleks vallide rajamiseks vaja lund."

Laupäeval Väätsal avatud jäärada, tõi nagu ikka, kohale hulga sõiduhuvilisi ja paisjärve äärde palju pealtvaatajaid.