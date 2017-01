DIGILEHE KOMMENTAAR

Lugupeetud Janno Viilup! Ma tunnen end puudutatuna, kui nimetate eelmist broneerimissüsteemi vigaseks ja seda kasutanud inimesi laveerijateks. Mingit viga seal ei olnud. See, mida nimetate vigadeks, oligi ette nähtud paindlikkus.

Iseasi, kui nimetate veaks kehtinud soodustusi ettevõtetele: kui ettevõttest käis reaalselt treenimas neli inimest, siis said alates neljanda inimese liitumisest kõik 20 protsenti soodustust. See motiveeris Paide enamasti väikesi ettevõtte gruppe üksteist treenima kutsuma ja seda kasutati väga aktiivselt.

Analoogiline võimalus oli kutsuda treeningusse sõbrad, iga sõbra käibelt sai kutsuja viis protsenti enda kontole. Nii oli kõigil võrdne võimalus enda aktiivsusega saada soodsam pilet.

Kuna seda soodustust kasutati aktiivselt, tõusis enamiku treenijate jaoks hind hüppeliselt. Mis on mõnevõrra mõistetamatu, sest varem oli ju võimalik maksta spordihallile ruumide renti ja endiselt omadega välja tulla. Ja nüüd, kui ruumid on spordihalli enda omad selgub järsku, et ei tule välja?

See on kahjuks vaid teie arvamus või soovmõtlemine, et uus broneerimissüsteem on lihtne ja läbipaistev. Kui te ei taha ise proovida, siis kuulake inimeste tagasisidet. Kuidas on Paide treeningute hinna ja kvaliteedi suhe? Ma julgen väita, et väga halb. 20 korra kaart ehk sisuliselt keskmise treenija kuukaardi hind on 58 eurot. Mida selle raha eest saab? Neli korda nädalas trennis käia. Ja see on ka kõik.

Sellise hinnaga on Tallinna tippklubides piiramatu mahuga siduva lepinguta kuukaart, loomulikult käib teenuse juurde korralik saun ja head pesemisvõimalused, värske õhk treeningsaalis. Elementaarne, kuid Paides kahjuks puudub siiani.

Teie reaktsioon artiklile on klassikaline ignorantsele juhile. Anname kõigepealt kirjutajale tongi, siis räägime, et tegelikult on kõik hästi, ja lõpuks, et läheb järjest paremaks. Asju saab aga parandada ainult siis, kui esmalt tunnistada, et on, mida parandada. Teie seda küll ei tee.