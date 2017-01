Olgem riigi suhtes nõudlikud

Kristjan Kõljalg

Reformierakonna linnapea­kandidaat

Haridusteemast ei saa omavalitsus üle ega ümber. Paide linna tänavusest ligikaudu 11,2miljonilisest eelarvest moodustab haridus peaaegu 4,5 miljonit eurot. Selles tuleb näha omavalitsuse soovi anda lastele ja noortele head haridust ning lastevanematele põhjust, miks just siin oma lapsi kasvatada.

Viimase kuu jooksul on riigilt tulnud mitu sõnumit, mis järgnevatel aastatel kujundavad Paide linna hariduselu ümber märkimisväärselt. Seoses otsusega sulgeda munitsipaalgümnaasiumid ja toetada riigigümnaasiumi avamist sai Paide raha, et ehitada ühisgümnaasium ümber põhikooliks. Summa, millega Euroopa Liit ehitust toetab, on peaaegu võrdne eelarve hariduskuludega üheks aastaks.

Viimase hetke meelemuutus tõi haridus- ja teadusministeeriumilt otsuse rajada riigigümnaasium ikkagi Posti tänavale. Ilmselt mäletab enamik paidelasi Posti 12 hoones kunagi tegutsenud asutusi. Mulle meenub hoone oma kõrgete lagede, raamatukogu ja esimeste inglise keele ringidega. Tore, kui üks ajalooline hoone Paide vanalinnas korda saab.

Murelikuks teeb, et maja asukoha ümber toimuv jätab tagaplaanile selle, mis kujuneb aastakümnete jooksul veelgi olulisemaks: milline on see lisaväärtus, mida Paide riigigümnaasium oma tulevastele õpilastele pakkuma hakkab. Emakeel ja matemaatika nagu ka teised peamised ained peavad väga hästi selgeks saama igal juhul.

Suurepärane akadeemiline ettevalmistus ning avatus uuendustele võiks olla meie riigigümnaasiumi visioon. Maailm meie ümber on meeletus muutumises. Näiteks pole enam olemas paljusid ameteid, mis olid veel olemas paarikümmend aastat tagasi.

Sama juhtub ka tulevikus, mistõttu peavad oskused, mida koolist noortele kaasa anname, võimaldama neil edukat hakkama saada ka muutlikes tingimustes. Heatahtlik ja lugupeetav peaks olema see kodanik samuti.

2015. aastal koostatud plaanide järgi peab riigigümnaasium alustama tööd 1. septembril 2018. Kuupäev pole enam mägede taga ja nii-öelda betooni valamise otsused pole lõpuks ainsad, mis selle suure otsuse heaks teevad. Kolm tähtsat küsimust on sisu, juhtkond ja meeskond.

Miks juhtkond koos oma meeskonnaga seda tööd teeb? Milline on riigigümnaasiumi sisu? Need on küsimused, mis peaksid meid ka öösel üleval hoidma. Näiteks pole juba loodud riigigümnaasiumide riigieksamite tulemused kõigil ühtlaselt head, need kõiguvad väga laial skaalal.

Saan aru, et paljudele ei meeldi võrrelda koole riigieksamite tulemuste järgi, kuid universaalsemat mõõdupuud ei ole. Teisalt saab teha järeldusi õpilaste ja lastevanemate rahuloluuuringute põhjal. Ma arvan, et nende koosmõjul on võimalik kooli hinnata küll.

Esialgse plaani järgi peaks praegu olema juba välja kuulutaud konkurss riigigümnaasiumi direktori leidmiseks. Maja asukoha otsus ei sega seda konkursi tegemist mitte sugugi. Vastupidi, tulevane direktor võiks olla juba teada, et ta saaks enne ehitamist tutvustada oma arusaamu, mida projekteerimise, hangete ettevalmistusel ja ehituse juures arvestada. Millises seisus see konkurss on?

Uue meeskonna, see on õpetajate ja ülejäänud personali värbamine peab samuti algama küllaltki vara, et valik oleks põhjalik ja mitte kiirustamisest kantud. Väga hea akadeemiline ettevalmistus nõuab tõsist valikut. Õpetajate töötasu tuleb vääriline, mistõttu peavad ka ootused olema kõrged.

Need on ettepanekud riigile kui koolipidajale, mis kujundavad Paide riigigümnaasiumist edulugu. Olgem siis nõudlikud, sest loobume ju võimalusest ise gümnaasiumiharidust koolipidajana korraldada.