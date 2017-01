Teisipäevase Järva Teataja tutvustus

* Tankla Türi kesklinna ehitamise pooldajad näevad töökohtade kõrval selles head võimalus igal ajal kohvi osta, tankla vastased ei mõista, miks peab linnas nii palju tanklaid olema, ehitamise üle otsustajad pole veel seisukohta kujundanud.



* Viimase kahe nädala jooksul oli vähemalt 16aastastel Koeru valla inimestel võimalus kaasa rääkida, millele kulutada vallas 10 000 eurot. On see keskkooli õuesõppeklass, Ervita seltsimajja saun või Väinjärve ja Ervita vahelise poolekilomeetrise teelõigu valgustus. Oma eelistusest andis vallavalitsusele teada 183 inimest, neist 149 elektrooniliselt. Kõige rohkem hääli kogus õuesõppeklassi ehitus.



* Kuigi ilm pole viimasel ajal just talvine olnud, võttis Väätsa kandi jäärajameister Igor Roosmaa nädalavahetuse eel vastu otsuse, et saagu mis saab, tema laseb sõiduhuvilised Väätsa paisjärvele.



* Pärast Paide Püha Risti koguduse eelmise õpetaja Kari Tynkkyneni töölt lahkumist on kogudus otsinud uut jumalasulast pikka aega, ent tulemusteta. Uus aasta tõi aga rõõmustava uudise: kogudus sai jälle õpetaja. «Raske on öelda, kas otsus oli kerge või raske,» ütles diakon Jaanus Tammiste, kes alates jaanuarist Paide koguduses teenib.



* Mitmel nädalavahetusel Eesti meistrivõistlustel edukalt sõitnud RRi suusaklubi ja Ambla suusaklubi suusatajad võistlesid laupäeval Valgehobusemäel noorte suusasarjas, kus sai näha nii pisaraid ja kukkumisi kui ka võidurõõmu.