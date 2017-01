Järvamaal registreeriti möödunud aastal 495 kuritegu

„Kindlasti ei tähenda see, et inimesed on nii palju vägivaldsed, pigem on kannatanud julgemad ja teadlikumad ning pöörduvad rohkem abi saama ja annavad juhtunust ka politseile teada,“ selgitas Lääne ringkonnaprokuratuuri vanemprokurör Ülle Saar.

Seega on selline kasv Saare hinnangul pigem hea. „Kodune vägivald jääb kõrvalt enamasti märkamatuks, seepärast on väga tähtis, et inimesed abi otsiksid, sest siis saab riik probleemi lahendamisel abiks olla,“ lausus Saar. „Samas ei tohi keegi olla ükskõikne, ümbritsevat tuleb märgata ning kui ikka tuttav, naaber või kolleeg tundub hädas olevat, peab sellele reageerima. Eriti tähelepanelik tuleb olla laste suhtes, et ükski abivajav laps ei jääks märkamata.“

Lääne piirkond tervikuna paistab pidevalt positiivses mõttes silma kuritegevuse languse poolest ja ka eelmisel aastal see trend jätkus. Järvamaalgi vähenes registreeritud kuritegude arv üldist turvalist enimmõjutavates kuriteoliikides nagu näiteks varavastastes tegudes. Vargusi registreeriti möödunud aastal 34 võrra vähem: 2015. aastal 127 ja 2016. aastal 93. Kriminaalses joobes sõidukijuhte tabati aastaga 73, mis on küll jätkuvalt liiga palju, kuid õnneks siiski 6 võrra ülemöödunud aastat vähem.

Prokuratuuris sisemiselt peetakse arvestust ka inimeste hulga üle, kelle suhtes on lõpliku menetlusotsuseni jõutud. 2016. aastal kasvas see Lääne Ringkonnaprokuratuuris 133 inimese ehk 8% võrra.