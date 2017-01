Selgus Järvamaa aasta tegu

Aed asub Paides Kitsa ja Väike-Aia tänava ristumiskohas. Heliloojale Arvo Pärdile esimesel kahel eluaastal koduks olnud kahekorruselist puumaja, pole enam ammu, kuid aias olnud vana õunapuu on alles ja osa muusikaaiast, mida läbib valge jalgtee ja täiendavad paeskulptuurid: Riho Kulla «Paesümfoonia» ja «Loomingu läte». Maastikuarhitekt Kristofer Soop on varem Järva Teatajale selgitanud, et Pärdi looming mängis muusikaaia idee kujunemisel suurt rolli. «Dünaamiline ja puhas liikumine, lihtne valge joon läbi ruumi,» lausus ta.

Helilooja Arvo Pärt väljendas aia avamisel imetlust ja rahulolu. Ja nagu kirjutab 24. septembri Järva Teataja, siis küsimusele, kas ta arvab, et satub kunagise kodumaja asemele tekkinud muusikaaeda veel jalutama, vastas helilooja naeratades: «Kui ma põrgusse lähen, siis pole mingit lootust, aga kui ma taevasse lähen, siis ma olen siin iga päev.»

Kui varem on andnud aasta tegude nominentide seas pigem tooni riigiasutuste, kohalike omavalitsuste või ettevõtjate teod, siis sel aastal oli omajagu tegusid, mille viisid ellu kogukonnad. Järva Teataja peatoimetaja Tiit Reinberg tõi näiteks esikolmikusse jõudnud Väätsa lumememmede paraadi, mis on hea näide sellest, et toreda asja korraldamiseks ei pea olema palju raha. Ka kirikukella korjandust võib Reinbergi meelest kirjeldada kui olukorda, kus inimesed lihtsalt võtsid kätte ja tegid ära.

Järva Teataja ja Järvamaa omavalitsuste liit andsid tiitli Järvamaa aasta tegu välja juba 14. korda. Tavapäraselt saab aasta teo võitja auhinnaks vaiba, mis jääb meenutama tegusat aastat. Tänavu on selleks Liis Pihliku teos «Teed. Rajad. Peatused»

Inimesed said hääletada 12 kandidaadi vahel. Esikolmikusse jõudsid veel Väätsa lumememmede paraad ja Paide kiriku ajakell.

AASTA TEOD

2003 Imavere kõrts

2004 Türi staadion

2005 võidupüha paraad Paides

2006 Eesti tõe ja õiguse aasta üritused Albu vallas

2007 Valgehobusemäe suusa- ja puhkekeskuse külastuskeskuse valmimine

2008 segakoori Suisapäisa teguderohke aasta

2009 Paide spordihall

2010 Mäo liiklussõlm

2011 Imavere sotsiaalmaja

2012 Järvamaa haigla õendusabi keskus

2013 Paide arvamusfestival

2014 Koeru keskkooli õpilaste esikoht noorteprogrammis ENTRUM, kus nad tulid välja ökonätsuga Nätrum.

2015 Aruküla mõisa ennistamine

2016 Arvo Pärdi muusikaaed