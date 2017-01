Priit Värk maavanemale: enda läbikukkumises pole mõtet süüdistada parteisid

„Eks ta valmistub valimiskampaaniaks ja seetõttu soovib vastanduda erakondadega sh enda koduparteiga,“ kommenteeris Värk.

„Selle asemel, et näpuga näidata teiste erakondade suunas, tuleks pilk suunata Aasmal oma parteikaaslaste suunas, kes pole kunagi Suur-Järvamaa ideed toetanud. Paides on juhtpositsioonil sotsid, kelle eestvedamisel jäeti Albule, Amblale ja Järva-Jaanile ühinemisettepanek tegemata. Hiljem Koeru volikogu poolt esitatud pakkumisele, liita kõik Järvamaa omavalitsusi üheks omavalitsuseks, toetas kuuest Paide volikokku kuuluvast sotsist kõigest kaks,“ tuletas Värk Aasmale meelde sotside vastandumist Suur-Järvamaa ideele.

„Samuti pööras Paidele selja sotside juhitav Väätsa vald ja Kareda, kelle vallavanemaks on samuti Aasma parteikaaslane. Loomulikult on volikogude liikmed valimistel saanud rahvalt mandaadi ja usalduse ning see oli nende otsus loobuda Paidega ühinemisest,“ tõdes Värk.

Ta kommenteeris, et siin on koht kus maavanem peab vaatama peeglisse ja küsima, et kas ta ise on olnud maakonda ühendav või lõhestav eestvedaja, sest ilma koostööta pole mõtet Suur-Järvamaast rääkida.

„Kuna toetan ka ise suuri omavalitsusi ja see tähendab ka, et Suur-Järvamaad, siis ootan pikisilmi maavanema kutset tema poolt mainitud töörühma, sest koostööta parema tulemuseni ei jõuta,“ lõpetas Värk.