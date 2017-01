Koeru ja Rakke ühinemisleping: Piibe vald võiks asuda Lääne-Virumaal

Koeru vallavanem Andres Teppan tunnistas, et nemad läksid eile õhtul ühinemisläbirääkimistele ettepanekuga, et tekkiv omavalitsus võiks kuuluda Järvamaale, kuid olid nõus kompromissiga ja selle asemel läks lepingusse kirja Lääne-Virumaa.

Teppan selgitas, et maakondliku kuuluvuse määrab siiski valitsus, seega on võimalik, et valitsus otsustab liita Koeru ja Rakke ühendvalla ikkagi Järvamaaga.

Järva vallaga ühinemisläbirääkimisi pidades olid Koeru poliitikud seda meelt, et vallakeskus peab asuma Koerus, kus on sobilikud ruumid ja taristu.

Ka seekord ei pooldanud ükski Koeru poliitik tulvase valla keskuse paiknemist Rakkes, kuid ühinemislepingusse Koerut kirja ei pandud.

Kahe valla esindajad leppisid kokku, et asukohaotsuse langetab ühinemise järel tekkiv omavalitsus. Seega jääb kuni sügiseni lahtiseks, kas vallamaja tuleb Koeru, Rakkesse või veel kolmandasse kohta.

Ühinemislepingu järgi hakkab uus omavalitsus kandma nime Piibe vald.