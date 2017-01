Neljapäevase Järva Teataja tutvustus

* Esmaspäeval alanud tööraamatute tagastuse üleskutse peale on sotsiaalkindlusameti Paide esinduses kogu aeg järjekord, ära on tahetud anda tööraamatuid rohkem, kui ametnikud on nõustunud neid vastu võtma.



* Täna on Koeru ja Rakke vallavolikogu istungi päevakorras ühinemisleping, kus on kirjas, et uus omavalitsus võiks asuda Lääne-Virumaal, valla nimeks võiks saada Piibe vald ja vallamaja asukohta enne ühinemist ei otsustata.



* Järvamaa jahindusklubilt 91 059,22 eurot varastanud endine raamatupidaja Silva Milder tunnistas ennast kohtus süüdi ja tema karistuseks jäi kaks aastat vangistust kaheaastase katseajaga.

Järvamaa jahimeestel pole põhjust siiski rõõmustada, sest Milder on varatu, mis tähendab, et oma raha on neil väga raske kätte saada.



* Alates käesolevast nädalast potsatab rohkem kui 300 tubli järvalase postkasti kutse, millega Järva maavanem ja Järvamaa omavaitsuste liidu esimees kutsuvad neid 23. veebruaril vastuvõtule. Mis saab sellest sündmusest tuleval aastal, ei tea ennustada keegi.



* Paide Sookure lasteaia koridoridesse välja pandud leiutiste näitus tekitab mudilastes ja nende vanemates elevust, sest nii originaalseid taaskasutusmaterjalidest valmistatud asju pole nad varem näinud.



* Lasnamäe kergejõustikuhallis olnud Balti noorte mitmevõistluse meistrivõistluste üldarvestuses esimeseks tulnud Eesti koondisse püüdis puuduliku ettevalmistuse kiuste anda oma osa ka Koerust pärit Johanna Ilves.