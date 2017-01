Arvamusfestivalile saab aruteluideid esitada veel viis päeva

Kõik ideede esitajad peaksid olema valmis pakutud arutelu ka korraldama ja tegema seejuures koostööd teiste kaasalööjatega. Julgustavat tuge pakub arvamusfestivali korraldustiim, kes juhendab ja nõustab nii arutelude sisu kui ka tehnilise ettevalmistuse vallas. Arvamusfestival töötab kõik pakutud teemad läbi ja võtab ideede esitajatega ühendust veebruari lõpus.

Arvamusfestivali eestvedaja Ott Karulin ütes, et tuge oma arutelu ette valmistada saab järgmise kaheksa kuu jooksul mitmel moel. "Lisaks sellele, et igal arutelualal on oma kuraator, saab inspiratsiooni formaadi ja kaasamise kohta meie kord kuus kokku tulevates festivaliklubides Tallinnas ja Paides, kuhu on oodatud igaüks," lausus ta. "Samuti pakume võimalust läbida koolitusi, kus jagatakse soovitusi ja ideid, kuidas oma arutelu sisukalt, eesmärgistatult ja huvitavalt korraldada.“

Karulin selgitusel sünnib arvamusfestival üle saja partneri koostöös, Eestimaa inimeste ja organisatsioonide mõtetest. "Just seetõttu kutsume kõiki inimesi ja organisatsioone esitama festivalil arutlemiseks oma teemapüstituse: olgu see mõni otsus, mis vajaks läbimõtlemist, uus vaatenurk või küsimus, mida põhjalikumalt analüüsida," soovitas ta. "Väga on oodatud osalema ka need organisatsioonid, kes seda seni pole teinud. Festival pole mitte ainult hea platvorm mõne teema avalikuks tõstatamiseks, vaid sealt saab ka väärtuslikku vahetut tagasisidet, millest on kasu igal organisatsioonil."