Elektrilevi laseb liinikoridore hooldada

Üle Eesti on Elektrilevil liinikoridoride hooldustöödeks 17 partnerit. Igal aastal puhastatakse võsast, okstest ja puudest umbes 3000 kilomeetrit liine ning võrguettevõttel kulub neile aastas keskmiselt 2,5 miljonit eurot.

Elektrilevi ligi 61 000-kilomeetrisest võrgust asub metsastel aladel umbes 15 000 kilomeetrit ning nii saab viie aastaga metsasel alal asuvatele liinilõikudele nii-öelda ring peale.

Kuna üks sagedasem rikete põhjustaja on liinide langenud puud, on liinikoridoride hooldus elektrivarustuse tagamiseks väga oluline.

Hooldustöödel vaadatakse, milliseid metsatüüpe liinid läbivad. Kui on tegemist sega- või lehtpuumetsadega, tehakse liinikoridor puudest puhtaks laiemalt. „Lehtpuumetsas kukub suure tuule või paksu lumega kõige rohkem puid liinidele. Seevastu tugevate okaspuumetsade puhul on puhastatav koridor kitsam, sest okaspuud on nii kergesti ei murdu,“ selgitas hoolduse põhimõtteid Elektrilevi korrashoiutööde juht Kalmer Susi.

Kõik liinikoridoride hooldustööd kooskõlastatakse maaomanikega. „Palume maaomanikelt kooskõlastusel mõistvat suhtumist. Lisaks varustuskindlusele on liinikoridoride hooldus oluline ka ohutuse seisukohast, et maha kukkunud liinid ei seaks ohtu inimelusid,“ rõhutas Susi.

Kooskõlastusel lepitakse kokku tööde aeg ja asukoht. Liinikoridoride hoolduse käigus raiutud materjal kuulub maaomanikule.