Matka korraldajad annavad teada, et kuna matk kulgeb mööda maanteed, on võimalik liikuda ka vankritega, sest teel pole lumeraasugi.

Raba kaudu minna ei soovita korraldajad seetõttu, et sealne matkarada on väga libe ja kohati vesine. "Kes soovib minna läbi raba, siis omal vastutusel," on kirjas teates.